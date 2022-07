Secretaria da Saúde faz ação junto aos moradores atingidos por enchente no Jardim Novo Horizonte

Em continuidade às ações que a Prefeitura de Carapicuíba tem realizado em apoio às famílias vítimas de enchentes no município, uma equipe médica da Secretaria da Saúde de Carapicuíba realizou, nesta sexta-feira, 21, uma ação conjunto com a Defesa Civil, para orientar os moradores do Jardim Novo Horizonte a respeito das doenças decorrentes de enchentes, como a leptospirose, Hepatite A e dengue. A equipe também pretende vacinou a população.

Diversas ruas do bairro foram atingidas pela enchente devido o transbordamento do Córrego Ribeirão Carapicuíba, no dia 14 de janeiro. A ação acontecerá na Viela Beira Rio.



Orientações

Nos meses de janeiro a março, as enchentes ou inundações são frequentes, e com isto aumentam os riscos de infecção da pele e mucosas, provocadas pelo contato com água contaminada, esgoto ou por fezes e urina de animais. As doenças do aparelho gastrintestinal também são mais comuns nesta época.



As águas das enchentes atuam como veículo de agentes infecciosos causadores das principais doenças que surgem depois das enchentes. São a leptospirose, proveniente das águas de enchentes, solo úmido ou vegetação, contaminados pela urina de rato e a hepatite A, provocada por contaminação por fezes humanas.

Medidas simples de prevenção podem ser realizadas por todas as pessoas no dia-a-dia. Alguns cuidados simples:

• A água para consumo humano deve ser tratada (fornecida pela SABESP) ou fervida por pelo menos 1 minuto após o levantamento das bolhas de fervura.

• A Limpeza das caixas d’água e higienização dos utensílios, panelas e filtros caseiros são medidas importantes;

• Os alimentos devem ser bem cozidos e protegidos contra moscas;

• O leite deve ser fervido por pelo menos 2 minutos após o levantamento das bolhas de fervura, e as verduras e frutas necessitam ser bem lavadas e mergulhadas durante 30 minutos em solução de hipoclorito de sódio 2,5%(água sanitária) 15 gotas por litro de água.



A Secretária da Saúde Dra. Simone Augusta Monteaperto conta com a ajuda de todos. “Se cada um fizer a sua parte, todos ganham. Vamos cuidar bem do nosso lar, manter as caixas d’água limpas, alimentos bem lavados e higienizados e não deixar as crianças brincar com as águas de chuvas. Estas são medidas que podem evitar algumas doenças e conseqüências”, explica a secretária.

Havendo suspeita de contaminação, o cidadão deve procurar orientação médica, imediatamente, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua casa.

Também pode se dirigir ao Núcleo de Atendimento em Infectologia de Carapicuíba (NAIC) e na Vigilância Epidemiológica Municipal (VE), localizados na Alameda dos Lírios, 150, Vila Lurdes.