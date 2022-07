Prefeito Sergio Ribeiro propõe cruzada contra o analfabetismo em Carapicuíba

Na última segunda-feira, 31 de janeiro, a Prefeitura de Carapicuíba lançou oficialmente, em evento no Teatro Municipal Jorge Amado, o Programa Analfabetismo Zero. A secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos apresentou aos demais secretários, vereadores, e cerca de noventa representantes de entidades, ONGs e igrejas, os objetivos do programa e os efeitos nocivos do analfabetismo para a cidadania.

O presidente da Câmara Municipal, Alexandre Pimentel, considerou a meta de duas mil matrículas como “ousada”, mas que o poder legislativo “vestirá a camisa nessa luta”, colocando a Câmara a serviço dessa mobilização.

O prefeito Sergio Ribeiro conclamou todos os presentes a aderirem a uma verdadeira cruzada contra a vergonha do analfabetismo. “É inaceitável convivermos com o analfabetismo em Carapicuíba, assim como é inaceitável a escravidão no Brasil e no mundo”, afirmou.

Ele enfatizou que investir em educação é o caminho para o crescimento econômico, a distribuição de renda e a democracia. “E temos que encontrar pelo menos duas mil pessoas que por diversas razões nunca freqüentaram uma escola ou tiveram que abandonar os estudos precocemente, e convencê-las de que sempre é tempo de aprender ler e escrever. “É o primeiro passo para a conquista da cidadania, da dignidade. É a porta para a conquista de direitos fundamentais, como reconhecer o seu próprio nome, ler um holerite, dar sinal para um ônibus e o começo de uma grande carreira profissional”, frisou.

Em Carapicuíba, a Fundação Seade (Fundação sistema Estadual de Análise de Dados), registrou no ano 2000, a existência de 6,27% de analfabetos entre pessoas maiores de 15 anos.

Parceria para chegar aos locais mais distantes

O prefeito também destacou que esta não é uma luta apenas da Secretaria da Educação ou da Prefeitura, mas tem que ser uma batalha de toda a sociedade, e convocou as igrejas de todas as denominações, associações e sindicatos para chegar até o povo mais humilde e abrirem suas portas e formarem turmas a partir de 15 alunos.

Para viabilizar a formação de turmas nos bairros mais diversos e distantes, a Prefeitura conta com o Governo Federal no pagamento de bolsas aos voluntários alfabetizadores, material escolar, material didático, formação, alimentação, reprodução de material e transporte. A Secretaria Municipal de Educação fornece alimentação e formação continuada aos alfabetizadores voluntários.

Desde o dia 17 de janeiro e até 15 de fevereiro, todas as escolas municipais terão postos de atendimento para atingir a meta de matricular duas mil pessoas para o “Brasil Alfabetizado”. Os interessados também podem inscrever-se no Calçadão e na Estação da CPTM de Carapicuíba.