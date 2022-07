Prefeitura informatiza escolas da rede municipal

A Prefeitura de Carapicuíba acaba de dar mais um passo importante para melhorar a qualidade do ensino da educação no Município. Na última semana, foram entregues 100 computadores para as 46 unidades escolares, entre as Emefs (Ensino Fundamental de 1ª a 4ª séries), Emeis Fase 1 (Educação Infantil em período integral) e Emeis Fase II (Educação Infantil para crianças de 4 a 5 anos).

Outros 100 computadores, além de um datashow por unidade e impressora para as escolas que ainda não possuem, também serão entregues em breve. Com estes equipamentos, onze unidades passam a ter laboratórios de informática com 12 computadores cada, sendo seis em Emefs e cinco em Emeis Fase II.

Além da informatização, será instalado o Sistema Educar, com processamento de dados, controle de matrículas e a interligação de todas as unidades em rede. A medida, além de informatizar totalmente a rede municipal de ensino, também traz benefícios para os alunos, com a instalação de laboratórios de informática nas Emefs e Emeis.

Segundo a secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos, em 2009 a maioria das unidades não tinha sequer um telefone, e agora, além disso, todas vão ser equipadas com alta tecnologia em informática.

Mais ações junto aos governos Estadual e Federal

A secretária elencou outras ações importantes, que trarão resultados em breve. Junto com o Conselho Municipal de Educação, a Secretaria vai agendar uma reunião com o secretário estadual da Educação, Herman Voorwald, para programar a assinatura do convênio que prevê a construção de mais uma Escola Municipal e quatro Escolas Estatuais em locais com grande demanda, além de reivindicar o aumento de vagas em turmas da EJA (Educação de Jovens e Adultos) para o ensino médio.

Aparecida Carlos prepara também uma ida à Brasília, para reunir-se com o Ministro Fernando Haddad, e encaminhar a construção de cinco novas escolas no município, através do programa Pró Infância. A verba está programada para chegar ainda este ano. “Nossa demanda é muito grande, e continuaremos buscando alternativas para ampliar o número de vagas e dar mais qualidade ao ensino dentro do município, frisou.

Mais informações

Cida Diniz – 4164-5443 / 6397-4491

Fotos: Gilberto Cerri