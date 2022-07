Coordenadoria para as Mulheres de Carapicuíba realiza encontros com lideranças e gestoras

A Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres realiza hoje uma reunião com mulheres lideranças da cidade na Comunidade Kolping N.Sra. Aparecida (Rua Evangelina nº 32 – Centro), às 19 horas. O encontro objetiva apresentar o planejamento das atividades do primeiro semestre deste ano e firmar compromissos de participação nas mobilizações. A coordenadora Dinah Barros está convidando representantes de Ongs, associações e partidos políticos para esta reunião.

Amanhã, 28, a Coordenadoria realizará outro encontro, voltado para as gestoras de políticas públicas para as mulheres dos municípios que compõem a grande São Paulo. O encontro será às 14 horas, na sede da Escola Carapicuíba de Administração Pública – ECAP (Avenida Mirian, 153, Centro, no antigo Colégio Liberdade). A Coordenadoria foi criada em março de 2010, para articular as diversas políticas públicas em favor dos diretos das mulheres. Já realizou diversos encontros entre funcionárias da Prefeitura e com a população, procurando apresentar os serviços públicos que oferecem atenção especial às mulheres, como a Delegacia da Mulher, o Programa Saúde da Mulher, da Secretaria da Saúde, dentre outros.

