Teatro Jorge Amado recebe “formandos

O prefeito Sergio Ribeiro não poupou elogios aos formandos, e disse que são exemplos para muitos adolescentes. Em 2011, a meta é matricular dois mil alunos.

O Teatro Jorge Amado recebeu, na terça-feira, 25, cerca de 150 alunos e alunas do programa Brasil Alfabetizado que estudaram durante 2010 em uma das oito unidades conveniadas com a Prefeitura.

O evento marcou o encerramento das atividades, com a entrega de certificados simbólicos para os formandos, e homenagens às professoras, que trabalharam com 235 alunos durante seis meses em oito entidades e igrejas conveniadas. Ver lista abaixo.

Muitos dos estudantes mostraram-se dispostos a continuar, através do EJA (Educação de Jovens e Adultos), dizendo ser este, “o primeiro entre muitos diplomas”. Na cerimônia foram destaques o Sr. Joaquim Estevam Constantini, de 91 anos e a sra. Luiza Eugênia Soares, de 92, os alunos com maior idade. Os dois freqüentaram as aulas no CATIC.

O prefeito Sergio Ribeiro não poupou elogios aos “jovens formandos com maiores idades”, e disse que são exemplos para muitos adolescentes que encontram-se sem perspectivas e não acham forças para lutar pelos seus sonhos. “Podem ter certeza que em muitos lugares onde eu estiver, vou falar de vocês e do exemplo que estão dando para nossa população”.

A secretária da Educação lembrou que a quantidade de analfabetos no município é grande, cerca de 11% da população, cerca de 40 mil pessoas, segundo do IBGE. “Estamos hoje festejando, mas temos consciência de que há uma grande dívida social. Nosso desafio é encontrar essas pessoas, e convencê-las que elas podem aprender. Queremos saber quais as dificuldades que encontram, e dar solução, para que todos tenham direito de ler e escrever a sua história”.

O público alvo do Brasil Alfabetizado são pessoas em idade a partir de 15 anos. Alguns frequentaram escolas em breves períodos, mas não usufruíram o suficiente para uma plena alfabetização, necessitando de continuidade. Outros, nunca foram à escola e não reconhecem o seu próprio nome.

Projeto Analfabetismo Zero

Sergio Ribeiro enfatizou a meta para 2011 “Precisamos matricular duas mil pessoas e para isso contamos com o apoio de toda a sociedade para encontrá-las. Já iniciamos a campanha em toda a cidade, com o Analfabetismo Zero, e o lançamento deste projeto será no dia 31”. E reforçou: “Vamos abrir salas nos bairros mais distantes com o apoio de entidades e igrejas. Onde houver um núcleo de pessoas querendo aprender, ali haverá um professor”.

O Projeto Analfabetismo Zero será lançado no dia 31 de janeiro às 19 horas, no Teatro Jorge Amado (Av.Mirian, 86 – Centro), com a participação de entidades e personalidades do município.

Os interessados podem fazer a inscrição em qualquer escola municipal e nos postos móveis, montados no calçadão e na Estação Carapicuíba.

Entidades conveniadas que mantiveram turmas do Programa Brasil Alfabetizado em 2010:

Kolping São Camilo – Aldeia (Jd. Mesquita),

Igreja Batista do Centenário (Jd. Olinda),

CATIC – Centro de Atenção àTerceira Idade de Carapicuíba (Jd. das Belezas),

Associação de Moradores Fonte de Vida (Vila Marcondes),

FIBEN (Federação Irmãs Beneficentes Evangelista Nacional (Vila Martins),

Kolping Vila Helena (Vila Helena),

AMA – Associação de Mulheres Amigas (Novo Horizonte),

Cursinho Pré-Vestibular Prestes / Etec (Vila Gustavo Corrêa),

Casa de Caridade Catinguerê (Cidade Ariston) e

ABVBA (Associação Beneficente do Veloso Boa Ação).