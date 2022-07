Aprovados no concurso da Guarda Municipal tomam posse nesta quarta-feira

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Com a posse do efetivo, a Prefeitura dá mais um passo para constituição da Guarda Civil Municipal

Quarenta pessoas, entre homens e mulheres, que prestaram o concurso para a Guarda Civil Municipal (GCM), tomarão posse de seu cargo em uma cerimônia, que acontecerá na próxima quarta-feira (2), às 10 horas, no auditório da Junta Militar. Na cerimônia estarão presentes o prefeito Sergio Ribeiro e outras autoridades.

Após a posse, o grupo que irá compor o efetivo da GCM passará por treinamento, para até o final de 2011 estarem patrulhando as ruas da cidade. O treinamento, que começará no dia 28 de fevereiro, será realizado pelo Centro de Formação e Ensino, e terá oito módulos, com duração de 4 meses.

A Guarda Municipal, instituída pela Lei Municipal n° 1107 aprovada em abril de 2009, tem como função a proteção dos bens, instalações e serviços públicos e o desempenho de ronda ostensiva nas ruas, parques e outros espaços de uso público, aumentando a segurança e coibindo o crime na cidade.

Texto: Helton Alves

Foto: Gilberto Cerri