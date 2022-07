Lançamento do Projeto Analfabetismo Zero será nesta segunda-feira, 31

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

O Projeto Analfabetismo Zero será lançado no dia 31 de janeiro às 19 horas, no Teatro Jorge Amado (Av.Mirian, 86 – Centro), com a participação de entidades e personalidades do município.

O prefeito Sergio Ribeiro, durante o encerramento das turmas do Brasil Alfabetizado de 2010, enfatizou a meta para 2011: “Precisamos matricular duas mil pessoas e para isso contamos com o apoio de toda a sociedade para encontrá-las. Já iniciamos a campanha em toda a cidade, com o Analfabetismo Zero, e o lançamento deste projeto será no dia 31”. E reforçou: “Vamos abrir salas nos bairros mais distantes com o apoio de entidades e igrejas. Onde houver um núcleo de pessoas querendo aprender, ali haverá um professor”.

Durante o mês de janeiro até o dia 15 de fevereiro, todas as escolas municipais terão postos de atendimento para informações e matrícula. São mais de 50 escolas espalhadas por diversos bairros que vão matricular pessoas com idade acima de 16 anos para o “Brasil Alfabetizado” e “Educação de Jovens e Adultos”, programas já existentes no município.

O “Brasil Alfabetizado” é voltado para quem não sabe ler ou escrever e o EJA – “Educação de Jovens e Adultos” atende pessoas que já tiveram algum tipo de iniciação escolar.

A Prefeitura também já colocou nas ruas uma grande campanha publicitária, com cartazes, panfletos, faixas e carros de som para que os futuros alunos sejam alcançados pela proposta do Analfabetismo Zero. Um grande mutirão com entidades e igrejas está sendo realizado para que a meta seja atingida.

Para facilitar o acesso aos alunos, a Secretaria da Educação pretende formar turmas priorizando as regiões em que os alunos residem, para isso, serão firmadas parcerias com entidades, associações e igrejas para abrirem salas de aula, caso não haja uma unidade de ensino nas proximidades. Poderá haver ainda, disponibilidade para aulas durante o dia.

Os interessados também poderão fazer a inscrição em postos móveis que serão montados entre os dias 17 e 31 de janeiro no calçadão e na Estação Carapicuíba.