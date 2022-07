SAMU atende mais de 11 mil pessoas em 2010

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Apesar dos trotes, que prejudica o atendimento, o SAMU de Carapicuíba tem um balanço positivo em 2010

Um balanço da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva dá conta que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) conseguiu atender no ano de 2010 mais de 11 mil ocorrências, apesar dos trotes. Esses resultados foram alcançados com o efetivo de quatro ambulâncias, sete médicos, oito enfermeiros e 14 técnicos de enfermagem.

O SAMU foi criado pelo Ministério da Saúde em 2003 para atender os casos de urgência no local onde está o paciente. Os casos mais simples podem ser resolvidos pelos médicos reguladores, que faz o primeiro atendimento pelo telefone. O serviço que pode ser contatado gratuitamente através no número 192, funciona 24 horas, e para maior agilidade do socorro, o solicita-se que se utilize preferencialmente um telefone fixo.

Para os casos mais graves o médico regulador pode optar por enviar uma ambulância ao local. Dependendo da avaliação feita com base nas informações repassada por telefone, ele pode optar pela unidade móvel de suporte básico, que conta apenas com um profissional de enfermagem e um motorista, ou pela unidade de suporte avançado, que tem na equipe também um médico. Dependendo do caso a equipe do SAMU pode sanar o problema no próprio local ou encaminhar o paciente para um hospital.



Texto: Hyde Pedreira e Helton Alves

Foto: Gilberto Cerri