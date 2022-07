Carapicuíba registra melhor desempenho financeiro em 2010

O secretário municipal de Planejamento e Controle da Gestão (Fazenda), José Rodrigues de Oliveira Neto, apresentou nesta sexta-feira, 28, na Câmara Municipal de Carapicuíba, a avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2010, em cumprimento ao disposto no art. 9, § 4º da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Durante a audiência, o secretário destacou pontos principais do relatório: o aumento da arrecadação e o aumento da capacidade de investimentos no município. Em 2009, foram arrecadados 211 milhões de reais e e ao fechar 2010, a arrecadação chegou a 253 milhões de reais, cerca de 20% a mais do que o ano anterior. Além disso, o desempenho de receitas correntes, de acordo com José Rodrigues, superou a previsão do quadrimestre e vem aumentando desde o 1º quadrimestre de 2009. “Esse desempenho foi propiciado por uma gestão de caixa austera, pelo controle das despesas pelas aplicações dos recursos municipais. O secretário também ressaltou que mais de 50% do orçamento é destinado à saúde e à educação. Registrou-se em 2010 um índice de aplicação dos recursos municipais da ordem de 28.47% na Saúde e 28% na Educação. Transmissão em tempo real A audiência pública foi acompanhada em tempo real por todos que acessaram a TV Câmara, na página da internet da Câmara Municipal de Carapicuíba. Na ocasião foram recebidas várias mensagens dos internautas parabenizando a Prefeitura pela iniciativa. Mais informações: Cida Diniz – 4164-5443 / 6397-4491 Departamento de Comunicação Prefeitura de Carapicuíba

