Secretaria da Saúde faz prestação de contas

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Carapicuiba realizou, no último dia 28 de janeiro, a audiência pública para prestação de contas do 4º trimestre de 2010 (outubro, novembro e dezembro), na Câmara Municipal de Carapicuiba. A apresentação das contas ao público está prevista na Lei Federal 8.689/93 e no Decreto 1.651/95 que regulamenta o sistema nacional de auditoria e institui Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS

O Sr. João Carlos Vieira Neto, contador da Secretaria de Administração, apresentou a prestação de contas do 4º trimestre 2010 e o detalhamento dos recursos investidos na Saúde neste período e enfatizou que a Prefeitura de Carapicuíba aplicou 28% dos próprios em saúde sendo que a exigência legal é 15% do orçamento.

A secretária Simone Augusta Monteaperto, apresentou aos presentes, os programas que a Secretaria da Saúde vem realizando no Município, assim como os resultados e os índices alcançados.

Ela também expôs os projetos em fase de implantação para 2011, como o Programa de Saúde da Família – PSF. Estão em fase de construção, instalações na Aldeia, Vila Dirce, Parque Jandaia, e uma reforma para ampliação da Unidade Básica de Saúde da Cidade Ariston.

O Programa Aprendendo o Caminho – PAC que é ação preventiva e de combate ao uso de álcool e outras drogas, e será implantado ainda em fevereiro.

Dra. Simone também lembrou que a conclusão das obras da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) está prevista para o segundo semestre deste ano. A UPA, no Parque Santa Tereza, beneficiará a população que reside em bairros distantes, ao sul do município, como Jardim Novo Horizonte, Aldeia, Parque Santa Tereza e Vila Helena, alémd e atender a demanda do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O Serviço de Hemodiálise realizado em parceria com Complexo Hospitalar da Granja Viana também será ampliado em 2011.