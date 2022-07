Primeira turma de Guardas Civis Municipais é admitida em cerimônia

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Na última quarta-feira, 2, a Prefeitura de Carapicuíba realizou uma cerimônia para oficializar a contratação dos quarenta guardas municipais que comporão a primeira turma da Guarda Civil do município. O efetivo formado por 38 homens e duas mulheres foi selecionado através do concurso público iniciado em março de 2010.

O evento aconteceu nas dependências do Centro Administrativo da Prefeitura e contou com a presença do prefeito Sergio Ribeiro, do vice-prefeito Salim Reis, dos secretários da Administração, Antônio Aguimarães de Caldas, e da Segurança, Erivaldo Cabrera, além de diversas autoridades do município, dentre elas, Alexandre Pimentel, presidente da Câmara Municipal de Carapicuíba, dentre outros vereadores, Tenente Coronel Riukiti, comandante do 33º Batalhão da Polícia Militar, Marcelo do Prado, representando a delegacia seccional de Carapicuíba, e personalidades, como o deputado estadual eleito, Isac Reis e representantes das Guardas Municipais de Osasco, Jandira, Cotia e Itapevi, dentre outras.

O prefeito Sergio Ribeiro fez um breve histórico das diversas ações tomadas pela atual Administração até chegar à contratação da primeira turma de Guardas Civis de Carapicuíba. Lembrou que em 2009, este era o único município sem inscrição no Pronasci, o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, primeira condição para a criação da Guarda. “Criamos leis, resgatamos ações, instituímos o Concurso Público, e agora vamos dar mais um pequeno passo para oferecer segurança e qualidade de vida à Carapicuíba”.

“Nossa Guarda Municipal trabalhará em colaboração com as Polícias Militar e Civil, defendendo a vida, os valores e a cultura do povo”, afirmou o prefeito.