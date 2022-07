Saúde da Mulher é prioridade em Carapicuíba

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Coordenadoria do Programa de Saúde da Mulher divulgou um breve balanço com resultados alcançados ao longo do ano passado. As campanhas para aumentar a quantidade de exames de Papanicolau demonstraram resultados positivos, graças aos dez mutirões realizados no último sábado de cada mês. Em 2008 foram registrados 12 mil exames, em 2009, com o início dos mutirões, foram coletados 14,5 mil exames e em 2010, 16,5 mil. O resultado obtido em 2010 representou um aumento de 32% em relação a 2008, porém há plano s de aumentar acompanhar para otimizar estes números



Em 2011, a Secretaria continuará a realizar os mutirões das 7 às 19 horas, em todas as UBSs do município, com uma novidade: na UBS da Cohab II, os mutirões serão realizados em todos os sábados. A Secretaria pretende, com isso, oferecer condições e sensibilizar um maior número de mulheres. O exame deve ser feito anualmente por mulheres de todas as idades, desde que já tenham iniciado a atividade sexual.



No caso de exames Papanicolau com resultados anormais, as mulheres são encaminhadas para o exame de Colposcopia. Foram registrados 374 exames em 2008, 504 em 2009 e 470 em 2010. Destes, 100% das pacientes encontra-se em tratamento e acompanhadas pelo Núcleo de Atenção à Saúde da Mulher.

Atendimentos em 2010: Consultas ginecológicas: 59.300 Anticoncepcionais distribuídos (injetáveis e via oral): 21.280 Consultas de pré-natal: 17.800 Testes de gravidez: 9.400 Gestantes avaliadas na Odontologia: 2120 Gestantes participantes de grupos educativos: 2080 Consultas em mastologia (prevenção de doenças das mamas): 1069 Encaminhamentos para cirurgias de laqueadura: 382 Encaminhamentos para cirurgias de vasectomia: 217 Acompanhamento de pré-natal de alto risco: 188

Graças aos avanços na organização das informações na Secretaria da Saúde, maior número de profissionais, mais cursos de capacitações e aquisição de equipamentos, é possível estabelecer metas e projetar um aumento gradativo na busca da qualidade de vida para a população.