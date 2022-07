Alunos de Carapicuíba iniciam aulas e ganham novos uniformes

Pela primeira vez na história de Carapicuíba, os alunos da rede municipal terão uniformes totalmente gratuitos. Ainda nesta semana, em as aulas tiveram início, os cerca de 18 mil alunos da rede municipal de ensino recebem dois conjuntos, um para o inverno, com calça e agasalho, e um para o verão, com bermuda e camiseta, além de um par de meias e tênis.

A entrega, que começa dia 10 de fevereiro (quinta-feira), está sendo feita com a presença do prefeito Sergio Ribeiro. As crianças das Emefs Prof. Argeu Silveira Bueno, na Cohab 5, e Ver. Edegar Simões, no Ariston, são as primeiras beneficiadas. A entrega segue uma programação diária, que vai até o final do mês de fevereiro.

Diversas ações foram realizadas pela Prefeitura de Carapicuíba para garantir melhorias para as crianças matriculadas, dentre elas, reformas em escolas, entrega de materiais escolares, além da preparação dos professores para o novo ano letivo.

A informatização das escolas é outra novidade importante deste ano. Várias escolas passam a ter oficinas de informática e datashows. Além da informatização, será instalado o Sistema Educar, com processamento de dados, controle de matrículas e a interligação de todas as unidades em rede.

A Secretaria da Educação se preocupou também em reunir os professores para preparar o ano letivo. A semana de planejamento, com a presença de todos os professores, ocorreu entre os dias 1 e 4 de fevereiro, na Emef Prof. Argeu Silveira Bueno, na Cohab 5.

Este ano também passam a funcionar as salas de recursos multifuncionais. Nestas salas, alunos com algum tipo de deficiência (fala, audição, motora ou de aprendizado) terão atividades dirigidas, fora do horário de aula.

Legendas:

Secretária Aparecida da Graça Carlos entrega uniforme para aluna.

Prefeito Sergio Ribeiro conversa com pais alunos a respeito das ações do Governo.

Pais e mães acompanham a entrega dos uniformes escolares.