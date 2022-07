Seleção de Carapicuíba continua em alta

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Dando continuidade à preparação das equipes de futebol, as Seleções de Carapicuíba Sub-15 e Sub 17 venceram as equipes de Jarinu pelos placares de 2 x 1 e 3 x 2, em partidas amistosas naquela cidade no sábado, 19 de fevereiro.

A primeira etapa de treinamento começou no ano passado, após realizar seletivas com mais de 400 jovens do município. Neste ano estão previstos jogos com as equipes de Embu das Artes, Taboão da Serra, Cotia, Osasco, Ituano e Portuguesa.

Num gesto de incentivo ao esporte em Carapicuíba, a empresa Rodoanel Veículos cedeu uniformes de treinamento (meiões, calções e camisas), aumentando a motivação dos meninos.

Segundo o Secretário de Esportes e Lazer Eduardo Araújo, “juntamente com os professores, estamos trabalhando para conseguir apoio para o maior número de modalidades possível, a fim de proporcionar o desenvolvimento do esporte no município e levar o nome de Carapicuíba aonde pudermos”, ressaltou.