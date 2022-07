Neste sábado, 12, Aldeia recebe mulheres motociclistas

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

O “Women Bikers MT”, grupo formado em sua maioria por mulheres motociclistas, realizará seu aniversário de 2 anos em um encontro entre motociclistas na Aldeia de Carapicuíba neste sábado, dia 12, das 13 às 22 horas.

O evento tem o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo e apresentará shows com as bandas Stage Jam e Shades of Purple, que irão apresentar o melhor do rock clássico, sob supervisão do DJ Nandão.

A festa abrigará vários stands com souvenirs relacionados ao motociclismo, além da lojinha do grupo “WBStore” com produtos personalizados.

Na recepção haverá distribuição de troféus para motoclubes e rolarão vários sorteios durante toda festa para os convidados.

O “Women Bikers MT” é presidido por Marcela Del Picchia com apoio das Conselheiras Márcia Silva, Rose Neves e Vânia Paritucci, realiza passeios e diversas ações de responsabilidade social.

O evento contará com a participação de vários grupos integrantes da “Irmandade do motociclismo”, conforme segue abaixo:

Os Mosqueteiros – Sorocaba-SP

Balzakianas Destemidas – Itatiba – SP

Irmãos Metralhas – Boituva – SP

Avalon – São Paulo – SP

Bruxas do Asfalto – ABC – SP

Amigos do Ativismo – São Paulo – SP

MotoBrothers – Campinas – SP

Road Wings – São Paulo – SP

Mais Informações com Vaninha – 11 8311 7506 ou com a Secretaria da Cultura e Turismo de Carapicuíba – 4186-0687