Prefeito faz reunião com comerciantes de veículos

O prefeito reuniu-se na manhã desta quinta-feira (10) com diversos proprietários de agências de veículos de Carapicuíba , no espaço da ACE – Associação Comercial e Empresarial de Carapicuíba

O objetivo do encontro, que contou com a participação dos secretários de Transportes e Trânsito, Sergio Soga, e de Receita e Rendas, Joel de Oliveira, dos vereadores Joel Gama, e Zeca do Bicho, e José Góis, presidente regional do SINECOVEL, e de Jurandir Paes, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Osasco, foi ouvir reivindicações, e criar, a partir delas, políticas públicas para alavancar o setor.

“Desde o início da Administração temo-nos reunido para ouvir diversos setores da sociedade civil com objetivo de traçar políticas para o desenvolvimento da cidade. Apesar de Carapicuíba ter o último orçamento per capita do estado de São Paulo, sua população tem uma renda média maior do que Itapevi e Barueri. Entretanto, a maioria dos cem mil carros licenciado em nosso município foi comprados fora. É isso que precisamos solucionar, se quisermos o desenvolvimento da cidade”, enfatizou Sergio Ribeiro.

O prefeito Sergio Ribeiro ainda salientou a importância do crescimento do comércio, para incrementar a orçamento da cidade. “Antigamente tinha força aquela concepção de que para crescer, a região necessitava da implantação de grandes plantas industriais. Com o tempo percebemos que não é assim. Osasco, por exemplo, teve um grande crescimento de seu Produto Interno Bruto justamente quando mudou seu perfil econômico para o setor comércio e serviços.

Durante a reunião diversas sugestões surgiram. O prefeito Sergio Ribeiro, na reunião, comprometeu-se com medidas para melhorar o comércio de veículos, como a construção de um espaço no CIRETRAN para atender exclusivamente as agências de veículos, e a disponibilização de espaços da Prefeitura para a realização de feirões, com comerciantes da cidade. O prefeito também prometeu dialogar com o responsável pelo CIRETRAN para facilitar o emplacamento de veículos comprados por agências.