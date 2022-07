Conselho da Pessoa com Deficiência realiza 2º encontro das Pessoas Surdas de Carapicuíba

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

No próximo sábado (19), o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Carapicuíba realizará o II Encontro das Pessoas Surdas, na Câmara Municipal de Carapicuíba (Av. Mirian, 92 – Centro). O I Encontro havia acontecido em janeiro, e reuniu intérpretes de sinais, mudos e surdos da cidade.

O objetivo desses encontros é integrar mudos e surdos de Carapicuíba, no intuito formar grupos de defesa da pessoa com deficiência. “Reivindicando sozinhos, dificilmente conseguiremos alguma coisa. É preciso organização; é preciso formar um grupo para fazer a luta. Esse é o papel do conselho”, enfatiza Sandra de Oliveira, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.