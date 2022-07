Prefeitura reúne profissionais do magistério para pagamento do Bônus do Fundeb

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Na próxima segunda-feira, 28 de fevereiro, o prefeito Sergio Ribeiro se reunirá com profissionais do magistério da Rede Municipal de Carapicuíba para a entrega simbólica do Bônus do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) referente aos resíduos de 2010.

O encontro será no Teatro Jorge Amado, às 19 horas, e contará com a presença da secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos, do secretário (interino) de Administração, Everaldo Francisco da Silva, e outras autoridades do município.

O Bônus do Fundeb passou a ser pago pela Prefeitura de Carapicuíba a partir de 2009, na atual gestão. Naquele ano, os profissionais do magistério receberam o Bônus referente a 2008 em dois momentos: em abril e novembro. O resíduo de 2009 foi pago em fevereiro de 2010, em valores que variaram de R$ 1.000,00 a R$ 11.800,00.

O resíduo referente 2010 corresponde a um total de R$ 7.600.000,00. O valor será repassado na terça-feira, dia 1º de março. Os valores variam de R$ 1.000,00 a R$ 14.000,00. Dentre os critérios para o estabelecimento dos valores, o principal é a assiduidade do profissional.

De acordo com o art. 22 da Lei nº 11.494/2007, são considerados profissionais do magistério aqueles que exercem atividades de docência e os que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, incluídas as de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica. Para que possam ser remunerados com recursos do Fundeb esses profissionais deverão atuar na educação básica pública.

O prefeito Sergio Ribeiro tem dedicado atenção especial à educação no município. Prova disso são as reformas em diversas unidades, a viabilização de projetos para a onstrução de novas unidades, as constantes formações para professores, a aprovação da lei que instituiu o Estatuto do Magistério e o Plano de Carreira, a manutenção da qualidade da merenda escolar, a entrega gratuita de material escolar em 2009 e 2010, a informatização das escolas e atualmente, a entrega gratuita dos uniformes escolares, pela primeira vez na história do município.

Sergio sinaliza os planos para o futuro: “Temos negociações adiantadas com o Governo Federal, e nestes próximos anos construiremos mais cinco creches, além de duas novas, que já cujas obras já foram iniciadas, construídas com verbas do município. Equipamos as escolas com brinquedoteca, projetores, e levamos o século XXI para os alunos, com os laboratórios de informática. Fizemos grandes coisas, mas se me perguntarem o que quero marcar como a grande obra de minha administração, digo sem a menor hesitação: é o sorriso das crianças”, enfatizou o prefeito.

Fotos: Helton Alves (prefeito com crianças na entrega dos uniformes) e Reginaldo Guimarães (entrega do Bonus em 2009)