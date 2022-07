Prefeitura abre inscrições para vagas remanescentes do curso pré-vestibular

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Curso Pré-Vestibular público e gratuito tem disponíveis 248 vagas em três pólos; interessados devem fazer inscrição no site

A Prefeitura de Carapicuíba abriu nesta quarta-feira (16) inscrições para o processo seletivo do Curso Pré-Vestibular. Estão disponíveis 248 vagas, divididas em três pólos, e as inscrições podem ser realizadas até as 19 horas do dia 25 de fevereiro.

Para se inscrever, o interessado deve ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio, preencher a ficha de inscrição no site da unidade ( http://www.cefc.org.br ), e entregar 3 quilos de alimentos não perecíveis (menos sal e açúcar), 1 caixa de giz pequena, 1 pacote folha de sulfite com 100 folhas, 1 Pacote de Papel Higiênico com 4 unidades.

O candidato deverá submeter-se a prova, que será realizada na Unidade Centro/COHAB, nos dias 17, 18, 19, 21 e 25 de fevereiro. A classificação levará em conta o resultado da prova e critérios sócio-econômico, constante do edital do processo seletivo.

Veja a distribuição das vagas:

Unidade Centro/COHAB:

Matutino: segunda a sexta – horário das 7h15 as 12h30 – 49 vagas

Vespertino: segunda a sexta – horário das 14h as 18h15 – 50 vagas

Unidade Ariston:

Noite: segunda a sexta – horário das 19h as 22h30 – 107 vagas

Unidade Vila Dirce:

Noite: segunda a sexta – horário das 19h as 22h30 – 42 vagas