Qualidade de vida é tema de palestra que será ministrada pela Prefeitura

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A atividade acontecerá no Teatro Jorge Amado, no dia 22, às 14 horas

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, realizará na próxima terça-feira (22) uma palestra sobre qualidade de vida. A atividade, do âmbito do Programa Ação Jovem, acontecerá no Teatro Municipal Jorge Amado (Av. Mirian, 86 – Centro), a partir das 14 horas.