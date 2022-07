Prefeitura abre inscrições para vagas remanescentes do curso pré-vestibular

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba abriu nesta quarta-feira (16) inscrições para o processo seletivo do Curso Pré-Vestibular. Estão disponíveis 248 vagas, divididas em três pólos, e as inscrições podem ser realizadas até as 19 horas do dia 25 de fevereiro.

Para se inscrever, o interessado deve ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio, preencher a ficha de inscrição no site da unidade (http://www.cefc.org.br), e entregar 3 quilos de alimentos não perecíveis (menos sal e açúcar), 1 caixa de giz pequena, 1 pacote folha de sulfite com 100 folhas, e 1 Pacote de Papel Higiênico com 4 unidades.

Para ler o edital e fazer a inscrição acesse: www.cefc.org.br

.