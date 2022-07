Município de Carapicuíba/SP | “Marca da Administração deve ser o sorriso das crianças”, afirma Prefeito.

“Marca da Administração deve ser o sorriso das crianças”, afirma Prefeito.

O prefeito Sergio Ribeiro tem participado de todas as entregas de uniformes escolares nas escolas da rede municipal de ensino de Carapicuíba. Mesmo com o menor orçamento per capita de São Paulo, a Prefeitura de Carapicuíba obtém bons resultados na educação

Na volta às aulas deste ano, os quase 20 mil alunos da rede municipal de ensino receberão um presente da Prefeitura de Carapicuíba. Desde a segunda semana de fevereiro, o prefeito Sergio Ribeiro (PT) tem visitado EMEIs e EMEFs, acompanhando a entrega de conjuntos de uniformes aos alunos.

A entrega começou na manhã da segunda-feira (10), em cerimônia que aconteceu EMEF Professor Argeu Silveira Bueno, com a presença de diversas autoridades. Presente, Sergio Ribeiro invocou a novidade da medida. “Sempre se utilizou como desculpa para não entregar os uniformes aos alunos a falta de recursos. Pois bem, com as mesmas condições, já entregamos kits de materiais escolares nos outros anos, e este ano estamos entregando os uniformes.

O prefeito Sergio Ribeiro também enfatizou o aspecto social da medida. “Para as escolas públicas o uniforme acaba tendo uma função social, porque ali estão alunos de todas as faixas de renda. Tem pobre, classe média, tem remediado, e o uniforme tem a função de igualar todos os alunos, o que é importante. Porque não há nada mais desestimulador do que ser gozado pelo coleguinha, porque um vai de chinelos e o outro com tênis de marca. É importante uniformizar”, disse.

A entrega dos uniformes em Carapicuíba é um marco da Educação da cidade, que vem passando por profunda transformação nos últimos anos. Apesar de ter o último Orçamento per capita do estado de São Paulo, e um dos menores do Brasil, o município tem executado uma série de ações para aumentar a qualidade do ensino. As escolas foram reformadas, vagas em creche triplicadas, e os profissionais, com cursos de formação continuada, e com a aprovação do Plano de Carreira, um dos melhores da região, têm sido constantemente valorizados.

Em Barueri, por exemplo, que tem o terceiro PIB (Produto Interno Bruto) de São Paulo, e está entre os dez maiores do Brasil, pais são obrigados a comprarem uniformes para os alunos da rede municipal. Em reportagem veiculada pelo SBT, soube-se que, mesmo alunos de menor renda, são obrigados a usarem uniformes, cujo conjunto custa R$ 55,00, para entrarem na escola. De acordo com a reportagem, alunos que não tiverem uniformes serão proibidos de adentrarem a escola depois do dia 25 de fevereiro.

Apesar dos bons resultados obtidos pela administração, a Prefeitura tem planos ambiciosos para o futuro. “Temos negociações adiantadas com o Governo Federal, e nestes próximos anos construiremos mais cinco creches, além de duas novas, cujas obras já foram iniciadas, construídas com verbas do município. Equipamos as escolas com brinquedoteca, projetores, e levamos o século XXI para os alunos, com os laboratórios de informática. Fizemos grandes coisas, mas se me perguntarem o que quero marcar como a grande obra de minha administração, digo sem a menor hesitação: é o sorriso das crianças”, enfatizou o prefeito Sergio Ribeiro.