Volei de Carapicuíba quer decolar

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Estão abertas as inscrições para meninas dispostas a praticar voleibol em Carapicuíba, a partir de 10 anos de idade no Ginásio Tancredão.

As aulas são grátis e visam a formação e desenvolvimento de atletas a curto, médio e longo prazo por meio do Projeto Volei Futuro, do professor Ricardo Leon Xavier, que já desenvolve trabalhos sociais na cidade de Carapicuíba há mais de cinco anos.

Segundo Leon, “estamos empenhados em buscar investimentos para o vôlei de Carapicuíba, pois queremos escrever uma história de sucesso e inclusão social em nossa cidade por meio do esforço das meninas, do apoio da Secretaria de Esportes e Lazer e das parcerias que queremos conquistar, o que pode resultar em alegria dentro e fora das quadras”, enfatizou.

Mais informações nos telefones 4187-7000 e 4187-7261.