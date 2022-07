Prefeitura promove 1° Campeonato Interno de Karate Shinkyokushin

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba promoveu o 1° Campeonato Interno de Karate Shinkyokushin e troca de faixas neste 20 de fevereiro de 2011, com a participação de 50 alunos no Ginásio Tancredão.

O evento foi coordenado pelo professor Fernandez com a presença de Denivaldo Carvalho, presidente da Confederação Brasileira de Karate de Contato, autoridade máxima do Karate Shinkyokushin no Brasil.

O público compareceu e vibrou com os competidores, ficando até o final do evento que terminou com confraternização entre os participantes e atletas.