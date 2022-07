Médicos aprovados em concurso tomam posse

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Após onze anos, Prefeitura volta a dar posse a profissionais aprovados em concurso público. Foram 40 guardas municipais, 44 médicos e 99 profissionais de diversas funções a partir do dia 23. Prefeitura pretende dar posse a 1100 funcionários este ano.

A Prefeitura de Carapicuíba oficializou, na quarta-feira, 16, o ingresso de 44 médicos aprovados em Concurso Público realizado em 2010, para vários cargos.

São 19 médicos plantonistas e 25 diaristas que assinaram o termo de posse. Muitos já trabalhavam nas Unidades de Saúde e Pronto Atendimentos da Prefeitura, mas em regime de CLT e com tempo determinado.

Agora, como concursados, passam para o regime estatutário, o que significa mais garantias para o profissional e mais qualidade do usuário dos serviços públicos.

Novas chamadas para outras funções

A partir do dia 23, outros 99 aprovados deverão se apresentar para assumir outros 15 cargos, dentre eles, coletores de lixo, mecânico de autos, motoristas, agentes de trânsito, fiscais de tributos, técnicos de segurança no trabalho, arquitetos, enfermeiros, procuradores municipais, dentre outros.

No final de Janeiro, 44 guardas municipais também tomaram posse do cargo. A atual Administração regularizou todas as pendências junto ao Ministério da Justiça para criar as bases para a formação da Guarda Civil Municipal, já que Carapicuíba era a única cidade da região sem. Com o treinamento marcado para ter início no próximo dia 28, a previsão é que até final do ano a GCM esteja em atividade.

Concursos reestruturam o quadro administrativo de Carapicuíba

O objetivo dos concursos é recompor o quadro administrativo, bastante defasado pelo fato de a Prefeitura não contratar funcionários em caráter efetivo há pelo menos dez anos. O concurso fortalece a máquina administrativa da Prefeitura, com funcionários de carreira, os quais permanecem em seus cargos, independente de quem estiver à frente da Administração, possibilitando maior comprometimento e conhecimento da máquina, além de estarem sujeitos ao regime estatutário, que garante vantagens trabalhistas. Está prevista a posse de cerca de 1100 concursados. Atualmente há Secretarias com apenas dois funcionários de carreira.

O prefeito Sergio Ribeiro objetiva o estabelecimento de um quadro de pessoal estável e de carreira. “A máquina pública deve ser profissionalizada, e o servidor valorizado, se quisermos que a população tenha um maior retorno em serviços. Nosso próximo passo, o desfio desse ano, é, após a contratação através de concurso público, a criação do Plano de Carreira do Funcionalismo”, sinalizou.