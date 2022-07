Creche Floresta Encantada será Reinaugurada Após Reforma Completa

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 24 de maio de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba vai entregar à população mais uma creche reformada. Trata-se da creche Floresta Encantada, no Parque Jandaia, que teve praticamente tudo renovado: instalação elétrica, hidráulica, sanitários, salas, janelas, teto, telhado, área externa e portão. Além de deixar a creche de cara nova, ela aumentou, contando agora com oito novas salas onde funcionará a Emei Floresta Encantada, com capacidade para 90 alunos, a partir de 2011.

As crianças da creche terão um novo playground, brinquedoteca e o projeto de paisagismo. Parte do mobiliário também é novo: mesas e cadeiras das crianças e das professoras, além dos colchonetes novos e mais grossos.

Criada em 1992, a creche atende 238 crianças de zero a três anos e nove meses. Esta foi a primeira vez que passou por uma grande reforma.

A reinauguração da creche Floresta Encantada será neste domingo, 13, a partir das 16 horas. Endereço: Rua Benedita Dionízia, 1126 – Parque Jandaia.