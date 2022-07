Campanha do Agasalho 2011 – “Quanto mais amor, mais calor”

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 26 de maio de 2011

O Fundo Social de Solidariedade de Carapicuíba lança na próxima sexta-feira, 27, às 17h30, a Campanha do Agasalho 2011. A abertura acontecerá no Gabinete do Prefeito, que fica na Rua Joaquim das Neves, 205, centro.

O slogan deste ano é “Quanto mais amor, mais calor” e a expectativa é superar as doações do ano passado e beneficiar cerca de 50 mil famílias.

Repartições públicas, escolas e estabelecimentos comerciais serão utilizados para receber as doações, as quais devem estar em boas condições de uso para serem reutilizados.

Segundo o Prefeito Sergio Ribeiro, “empresários, entidades e todas as pessoas podem e devem abraçar a campanha agasalho, pois este gesto valoriza o compromisso com a causa das famílias mais carentes da cidade”, enfatizou.