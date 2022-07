Carapicuíba participa do Dia Mundial do Desafio

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 26 de maio de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba participa do 28º Dia Mundial do Desafio nesta quarta, 25, enfrentando a cidade de San Nicolás de Los Garza, México, com o objetivo de motivar o maior percentual de população a praticar atividade física, sob o lema: “Você se mexe e o mundo mexe junto”.

O evento é difundido mundialmente pela TAFISA – The Association For International Sport for All – entidade de promoção do esporte para todos, sediada na Alemanha e, no continente americano, o Dia do Desafio é coordenado pelo SESC-SP. Este interage com as secretarias municipais de esporte para desenvolver exercícios físicos em conjunto na última quarta do mês de maio.

Para o Prefeito Sergio Ribeiro, “a participação de Carapicuíba num evento internacional como o Dia do Desafio, indica a possibilidade de a cidade desenvolver todo o potencial esportivo, expressando o cuidado com a saúde e proporcionando interação social”, ressaltou.

Os interessados em participar do Dia Mundial do Desafio devem procurar um dos postos de atendimento da Secretaria de Esportes e Lazer ou obter mais informações por meio do telefone 4187-7000.