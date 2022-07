População de Carapicuíba é beneficiada com capacitação do funcionalismo público

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 26 de maio de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba está promovendo cursos de capacitação profissional e aperfeiçoamento na área de informática para os servidores municipais, tendo em vista a valorização dos funcionários e aprimoramento dos serviços.

Os cursos são promovidos por técnicos da ECAP (Escola Carapicuíba de Administração Pública), vinculada à Secretaria de Administração, com o objetivo de habilitar os participantes a resolverem problemas de equipamentos (hardware) e de programas (sofware), permitindo, inclusive, apurar os conhecimentos em programas como Word, Excel, Powerpoint, Datashow, entre outros.

Segundo o Prefeito Sergio Ribeiro, “os cursos de capacitação funcionam desde o ano passado e já tratamos de questões relacionadas à administração, trânsito e liderança. O aperfeiçoamento em informática visa à otimização das atividades, resultando em qualificação profissional, economia de recursos e aperfeiçoamento dos serviços públicos. Quem ganha com isso é a população”, ressaltou.

Mais de 200 funcionários já participaram dos cursos e, atualmente, 90 servidores estão frequentando das aulas, distribuídos em nove turmas. A capacitação acontece no horário do expediente e cada Secretaria designa os funcionários de maneira que não prejudique o andamento do trabalho, especialmente setores voltados ao atendimento ao público.