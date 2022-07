Em Carapicuíba, saúde mental também é prioridade de governo

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 26 de maio de 2011

Prefeitura de Carapicuiba, através da Secretaria de Saúde, assume o compromisso com a luta antimanicomial.

Dezoito de maio é o Dia de Luta Antimanicomial. Carapicuíba participa desta luta. Recentemente, em 19 de março, aconteceu a primeira Reunião do Fórum Paulista da Luta Antimanicomial, na FALC – Faculdade Aldeia de Carapicuíba, com o objetivo de fazer uma análise dos desafios extraídos da IV Conferência Nacional de Saúde Mental 2010 diante a atual conjuntura política.

Deste Encontro resultou na elaboração do documento denominado a “Carta de Carapicuíba”, que aponta as diretrizes de como tratar e cuidar de pacientes em saúde mental, conforme Lei Federal 10.216, que reordena o atendimento na área no Brasil. A Carta foi aprovada no XXV Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo em 29 de março, e foi entregue ao Ministro da Saúde como proposta do Movimento de Luta Antimanicomial.

Reforma psiquiátrica

A reforma psiquiátrica é um dos grandes desafios da Saúde Mental. Dispositivos como os CAPS – Centros de Atenção Psicossocial I – CAPS II, CAPS III, CAPS Infantil e CAPS Álcool e outras Drogas, residência terapêuticas e os Centros de Convivências, têm se mostrado eficientes na modificação do tratamento através do participação e envolvimento do usuário, do familiar e da comunidade no processo da humanização, como tratar e cuidar.