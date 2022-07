Competição em Carapicuíba reúne feras do skate

Data de Publicação: 26 de maio de 2011

Já está tudo pronto para a realização da segunda etapa do Circuito Skate 2011, que acontece neste domingo, 22, no Parque dos Paturis, próximo ao Rodoanel Mário Covas, em Carapicuíba, região oeste da grande São Paulo (SP).

O evento é promovido pela Associação dos Esportes Radicais da Região Oeste e pela Kracas Skate Shop, e conta com o apoio da Prefeitura de Carapicuíba.

A competição prevê a participação de atletas das categorias mirim, feminino, iniciante e amador, com premiação de 10 mil reais em produtos.

As inscrições podem ser feitas no local ou antecipadamente por meio do telefone 4184-4807 (Igor).