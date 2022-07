Prefeitura de Carapicuíba investe em Educação no trânsito

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 26 de maio de 2011

Sob o tema “crianças educando pais no trânsito”, a Prefeitura de Carapicuíba e a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito estão investindo na formação de futuros motoristas.

A primeira turma visitada foi a Emei Madre Gilda, na Vila Santa Teresinha, em 5 de maio, orientando as crianças, a partir da simulação de situações reais do cotidiano.

As orientações de trânsito abordam as funções das cores dos semáforos, sinalização do solo, placas de sinalização, travessia de pedestres, comportamento no trânsito, entre outros temas e o objetivo da Prefeitura é alcançar o maior número possível de crianças até o final do ano.

Segurança e sinalização

Tendo em vista a fluidez do trânsito e a segurança dos pedestres, a Prefeitura de Carapicuíba está substituindo semáforos antigos e instalando novos semáforos de LED, com temporizador.

Os novos equipamentos são sincronizados, de maneira a facilitar a circulação de veículos e proporcionar mais segurança aos que se utilizam das faixas de pedestres.

Até o momento já foram instalados 36 novos semáforos na região central como o da Avenida Corifeu de Azevedo Marques e o da rotatória do Km 21, antigas reivindicações da população, que agora são atendidas.

Novo Sistema Viário

As benfeitorias não param por aí. Também estão sendo instaladas placas de indicação, com o objetivo de indicar as vias principais, destinos, locais de interesse e orientações de percursos das ruas da cidade.

De acordo com estudos elaborados pelos técnicos da Secretaria de Transporte e Trânsito, o sistema viário do município passa por alterações na região próxima aos bairros da Cohab 5, Jardim Jussara, Gopiúva e Santo Estevão.

Para se ter idéia, a Estrada Cabreúva, que une a Av. Antônio Faustino dos Santos, no trevo próximo ao Ginásio Ayrton Senna, à Avenida Inocêncio Seráfico, passa a ter mão única, sentido Bairro (Cohab) – Centro (Av. Inocêncio Seráfico).

Já a Rua Padre Arnaldo fica com mão única, no sentido contrário à Estrada da Cabreúva e a Estrada Guatambu passa a ter sentido único no trecho da Estrada da Cabreúva até a Rua Padre Arnaldo, servindo de opção para os veículos que se destinam à Av. Perimetral Sudoeste, rumo ao Centro ou à Av. Antônio Faustino dos Santos, rumo ao Km. 21.