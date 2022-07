Kickboxing de Carapicuíba traz título de São Paulo

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 1 de junho de 2011

O atleta Juliano Militão de Aguiar da equipe de Kickboxing da Prefeitura de Carapicuíba conquistou o título Blessed Fight IV, evento de artes marciais que aconteceu no sábado, 22, no bairro de Santana na capital paulista.

O evento atraiu cerca de duas mil pessoas que acompanharam mais de 20 lutas com a participação de atletas de vários pontos do Brasil, sobressaindo o talento do carapicuibano Militão, o qual ficou em 1º lugar na modalidade MMA (Mix Martial Arts), mais conhecido como vale tudo.

Juliano Militão de Aguiar integra a equipe de Kickboxing da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba. A próxima luta acontece no dia 5 de junho no Barueri Clube, com a participação dos atletas Pablo Caetano Ribeiro, João Felipe Siqueira Souza e do campeão Militão.

A equipe, coordenada pelo professor Ramos, conta com o apoio do Secretário de Esportes Eduardo Araujo e do Prefeito Sergio Ribeiro. Atualmente, mais de 150 alunos freqüentam as aulas de Kickboxing. Interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer de Carapicuíba pelo telefone 4187-7000.