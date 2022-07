Crianças das Emeis fazem passeio ecológico

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 2 de junho de 2011

Na última terça-feira, 24, cerca de seiscentos alunos de quatro Escolas Municipais de Educação Infantil (Lucy Montoro, Monteiro Lobato, Luz do Amanhã e Mundo Mágico) participaram de um passeio até o sítio “Ecolândia”, em Araçariguama. A excursão teve como objetivo desenvolver a consciência ecológica nos alunos, e proporcionar o contato com a natureza e o meio rural.

A atividade começou cedo, com um café da manhã farto, à moda rural. Pães, queijo, frutas, requeijão, goiabada, bolos, sucos naturais de diferentes sabores ocupavam a mesa para agradar aos variados apetites infantis.

Após o café, as crianças cantaram o Hino Nacional, e as crianças participaram de diversas oficinas culturais que ofereciam atividades como teatro de temas indígenas, contos de fadas, construção de objetos, cantorias, exposição de histórias, pinceladas da evolução das tecnologias, e da evolução das espécies, visita a poço a artesiano, ordenha e trilha na mata.

O prefeito Sergio Ribeiro destacou o aspecto pedagógico do passeio e as conseqüências no desenvolvimento dos alunos. “Este é um momento lúdico, que com certeza ampliará os horizontes das crianças. É um enorme prazer, uma satisfação como prefeito, proporcionar este momento. Temos diversas obras em andamento na cidade, como o PAC, a construção de uma unidade de pronto atendimento, de creches e pré-escolas, mas a maior delas com certeza é o sorriso das crianças”, enfatizou.