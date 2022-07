Dia do Gari é comemorado pelos trabalhadores em Carapicuíba

Data de Publicação: 2 de junho de 2011

O Dia do Gari, 16 de maio, foi comemorado pelos trabalhadores de limpeza pública da Prefeitura de Carapicuíba no domingo, 22, com um churrasco no Carapicuíba Center Clube, promovido pela Prefeitura de Carapicuíba.

O evento contou com a participação de funcionários da Secretaria de Obras, secretários municipais e do Prefeito Sergio Ribeiro, o qual fez questão de ressaltar a conquista de benefícios para os trabalhadores do segmento.

Dentre as principais conquistas, estão a conquista do café da manhã reforçado antes do início da jornada de trabalho e o adicional por insalubridade e a gratificação por produtividade, o que permite o recebimento de remuneração mínima ao coletor de R$ 1.026,00.