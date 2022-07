Serviços e manutenção da Prefeitura dão novo visual à cidade

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 2 de junho de 2011

Instalação de pontos de ônibus e iluminação, reforma do terminal rodo-ferroviário, de UBS, e outros órgãos dá mais orgulho de morar em Carapicuíba.

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Serviços Municipais (SSM), tem trabalhado muito nos últimos anos para proporcionar mais segurança aos munícipes e uma cara mais bonita à cidade. Exemplo disso são as áreas de lazer, que se multiplicaram, a iluminação de parques e vielas, e a manutenção de vários locais públicos e equipamentos do município e, inclusive, do Governo de São Paulo.

Preocupada com a segurança dos pedestres e dos alunos dos colégios Engenheiro Mário Sales Souto e Toufic Julian, a Prefeitura instalou grades de proteção no trecho da Av. Rui Barbosa, entre a Av. Tâmara e Av. Celeste; além da Av. Mário Covas, Av. Celeste e na passarela sobre a Av. Dep. Emílio Carlos, na divisa entre Carapicuíba e Barueri. Esta ação tem diminuído significativamente os acidentes de trânsito na região.

Esta atenção também se manifesta nas ações de iluminação de locais públicos. Em frente às escolas estaduais Engenheiro Mário Sales e Toufic Julian, foi instalado um moderno sistema de iluminação, com lâmpadas mais fortes, e este mesmo trabalho foi realizado em mais de 70 vielas e escadões.

Postos de Saúde e outros órgãos da Prefeitura e o Terminal Rodoviário foram reformados. Mas a ação da SSM atingiu até órgãos de outras esferas de governo, como a 2ª CIA do 33º Batalhão da Polícia Militar, no Cohab, além do CIRETRAN, no Centro, passaram por reforma e ampliação. O Fórum de Carapicuíba também está com novo visual, graças à Prefeitura.

Mais de 90 pontos de ônibus novos

Para a comodidade dos passageiros, mais de 90 pontos de ônibus foram instalados em toda a cidade. Pontos já existentes passaram por reforma e contam hoje com um novo visual, graças a pintura, a instalação de novos bancos e lixeiras.

Para o prefeito Sergio Ribeiro essas ações são importantes para resgatar a autoestima e o respeito com a cidade. “Quando assumimos a administração, parques — e até o calçadão — tinha mato com quase um metro de altura. Acostumou-se tanto com essa situação, que já se achava normal. O primeiro passo foi reformar Postos de Saúde, lavar o calçadão e o terminal de ônibus e capinar os parques. Agora estamos mantendo isso. São pequenas ações que dão uma cara nova à cidade”, enfatizou.