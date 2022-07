Prefeitura promove seminário sobre Saúde da Mulher em Carapicuíba

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 3 de junho de 2011

Sábado, 28 de maio, a Prefeitura de Carapicuíba realiza evento em comemoração ao “Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher”.

Para comemorar o Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher, Prefeitura de Carapicuíba convidou Angélica Fernandes, subsecretária de Articulação Institucional da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, para o Seminário sobre Saúde da Mulher. O evento acontecerá no Teatro Jorge Amado às 14 horas.

O Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher foi definido no IV Encontro Internacional Mulher e Saúde (1984, Holanda), durante o Tribunal Internacional de Denúncia e Violação dos Direitos Reprodutivos. No V Encontro Internacional Mulher e Saúde, em 1987, na Costa Rica, foi proposto em todos os anos se tirasse um tema da saúde da mulher para ação política. No ano seguinte, foi realizada a Campanha Mundial pela Saúde da Mulher e de Combate à mortalidade Materna para denunciar as altas taxas e mortalidade maternas, especialmente nos países menos desenvolvidos.

No Brasil, foi instituído em 2004, o Pacto Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, em todos os ciclos de vida, o que pressupõe a saúde materna, prevenção e tratamento nos agravos por violência sexual (adultas e crianças); prevenção no câncer de útero, mama, e DSTs Aids; planejamento familiar; direitos sexuais e direitos reprodutivos, TPM, climatério, menopausa; atenção humanizada ao abortamento legal ou ilegal; atenção para anemia falciforme nas mulheres negras; saúde integral um direito de todas as mulheres.

Desde o início de 2009, a Prefeitura intensificou diversas iniciativas em favor das mulheres, com ações nas áreas da saúde, educação, qualificação profissional e a criação, pelo prefeito Sergio Ribeiro, da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, inédita no município. A Coordenadoria realiza ações em conjunto com outras secretarias, como Educação e Saúde, procurando levar informação e conscientização às mulheres do município.

O Seminário é direcionado para as mulheres do município, além de agentes sociais e profissionais da Saúde. O Teatro Jorge Amado fica na Av. Mirian nº 86 – Centro.

Para falar com a Coordenadoria da Mulher:

Coordenadora: Dinah Barros

Endereço: Av. Presidente Vargas, 280 – Vila Caldas (Centro Administrativo)

Telefone: 4164-5610