Cuidados com gestante e pós parto é tema de palestras para profissionais da Saúde

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 3 de junho de 2011

Durante quatro semanas, nos dias 10, 12, 19 e 31 de maio, a Prefeitura de Carapicuíba promoveu Encontros de Multiprofissionais no auditório da FATEC/ETEC, envolvendo mais de 240 profissionais da Secretaria da Saúde do Município, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais entre outros.

O objetivo foi orientar os profissionais para a proposta de trabalho do Ministério da Saúde denominado “Linha de Cuidado à Gestante e Puerpera”.

A proposta permite organizar e articular os recursos da Rede Municipal de Saúde para garantir o acesso e o cuidado integral à gestante, antes, durante e depois do parto.

O “Linha de Cuidado” é um conjunto de práticas e intervenções voltadas para promoção, preservação ou recuperação da saúde da mulher e do bebê. O “Projeto Vidas Novas”, em funcionamento no município deste maio de 2010, se insere nesta proposta.

Dra. Anna Luiza Lins Gryschek, professora da Escola de Enfermagem da USP foi uma das convidadas pela Secretaria da Saúde para falar sobre o tema.

O prefeito Sergio Ribeiro afirma que “ao seguir as orientações do Ministério da Saúde, contribuímos para a redução da mortalidade materna e infantil no município”.