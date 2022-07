Mulher e Violência foi tema de Fórum da Saúde

Data de Publicação: 3 de junho de 2011

Nesta terça-feira dia 31 de maio, a Prefeitura Municipal de Carapicuíba, promoveu a reunião de profissionais da Secretaria da Saúde no Fórum “Violência e Mulher”, no Teatro Jorge Amado, para discutir questões relacionadas à violência contra a Mulher.

A Secretária da Saúde, Dra. Simone Augusta Monteaperto lembrou que a gestão do prefeito Sergio Ribeiro investe significativamente em ações preventivas e educativas, nas mais diversas áreas. “Precisamos capacitar mais profissionais da área da saúde para que possam diagnosticar rapidamente qualquer tipo de violência sofrida pelas mulheres e crianças e encaminhar aos serviços de proteção”.

Houve também a explicação da equipe técnica da Coordenação do Núcleo de Violência sobre os serviços existentes na Prefeitura para atender as vitimas de violência como, por exemplo, psicólogo, ginecologista e infectologista. Para os serviços que não disponíveis no município, o núcleo conta com parcerias de outras instituições para o atendimento às vítimas.

Ao final, foi posposto maior divulgação das Doenças Sexualmente Transmitidas e AIDS, das às ações de preventivas e da divulgação da Lei Maria da Penha.