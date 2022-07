Estacionamento rotativo em Carapicuíba gera mudança de comportamento e aquece economia

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 9 de junho de 2011

O estacionamento rotativo em Carapicuíba tem provocado transformações na dinâmica da cidade e contribuído para o aquecimento da economia local.

Ao percorrer as ruas do centro de Carapicuíba, já é possível notar as melhorias geradas com a implantação do sistema rotativo de estacionamento, mais conhecido como Zona Azul.

Segundo dados da Prefeitura de Carapicuíba, do início do novo sistema até o momento, houve a diminuição de 50% no número de notificações, o que aponta para a assimilação da nova regra.

A mudança de mentalidade do uso do sistema pode ser notada com relação às infrações cometidas por falta de cartão de estacionamento: 61% são de veículos de outras localidades e apenas 39% de Carapicuíba.

As transformações também podem ser notadas com a melhoria da economia local. Os comerciantes passaram a vender mais e os consumidores estão comprando mais, haja vista a ampliação das opções de parada e estacionamento.

Outro aspecto relevante do estacionamento rotativo é que o seu funcionamento tem contribuído para a segurança das ruas, inibindo a ação dos guardadores de veículos, os famosos “flanelinhas”.

Para o comerciante Antonio Santiago, o estacionamento rotativo trouxe bons resultados: “estou em Carapicuíba há mais de 30 anos e vejo com alegria a chegada da Zona Azul, pois a iniciativa aumentou as vendas numa média de 15%. Além disso, os “flanelinhas” diminuíram e aumentaram as vagas para estacionar”, comemora.

Educação no Trânsito

A Prefeitura de Carapicuíba encara o trânsito da cidade como uma questão educacional. Para se ter ideia, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, realiza a campanha “Filhos educando pais”, por meio de visitas às escolas onde são abordadas as questões de educação no trânsito por meio de situações do cotidiano.

Nas aulas, as crianças aprendem a observar a sinalização do solo, tipos de placas e o funcionamento dos semáforos. O resultado, segundo os técnicos da secretaria, é que o conhecimento das crianças contribui para a melhor observação das regras de trânsito por parte dos pais.