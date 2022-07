Escola de Música Tim Maia prepara apresentação de alunos

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 9 de junho de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Cultura e Turismo, realizará uma apresentação musical no sábado, 11 de junho. A atividade, que acontecerá na Escola de Música Tim Maia, será feita pelos próprios alunos, a partir das 10 horas. A entrada é gratuita.

Além do canto, as apresentações envolverão diferentes instrumentos, como bateria, cavaquinho, contrabaixo, flauta doce, guitarra, violão, teclado, percussão. Todas estas modalidades estão inclusas nas aulas da escola. Alunos de musicalização infantil e teoria musical também mostrarão no dia o seu trabalho.

O prefeito Sergio Ribeiro apontou a Escola Tim Maia como um orgulho para a cidade. “Temos ajudado na formação de músicos de todas as idades. Recentemente a Escola fez uma mostra em que se apresentou um senhor com mais de 80 anos, e um aluno com síndrome de Down. A escola é um exemplo de inclusão”, enfatizou.

A Escola Tim Maia fica na Avenida Santo Estevão, 108, – COHAB V, ao lado do ginásio Ayrton Sena. Ela foi criada há cinco anos, e promove desde então diversos cursos no local gratuitamente. Atualmente, cerca de 500 alunos freqüentam as aulas.