Prefeitura abre a Campanha do Agasalho 2011

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 9 de junho de 2011

O frio da última sexta, 27, foi propício para o lançamento da Campanha do Agasalho de 2011 do Fundo Social de Solidariedade de Carapicuíba, ambientada no jardim do Gabinete do Prefeito.

Sob o tema “Quanto mais amor, mais calor”, o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Carapicuíba lança a Campanha do Agasalho de 2011 com o objetivo de alcançar 50 mil doações, contando com o apoio de funcionários, empresários, entidades e do Prefeito Sergio Ribeiro.

Para viabilizar a campanha deste ano, todas as repartições públicas do município e comércios terão postos de arrecadação, buscando a ampliação das doações e o engajamento dos voluntários.

Segundo a presidenta do Fundo Social de Carapicuíba, Áurea Rodrigues, há a necessidade de se arrecadar roupas e cobertores em bom estado para que sirvam de fato para aquecer quem mais precisa.

Para o Prefeito Sergio Ribeiro, “todos somos chamados para colaborar e doar um agasalho, ou seja, empresários e população em geral podem fazer a diferença somando os esforços”, ressaltou.