Carapicuíba inicia Campanha de Combate à Exploração Sexual Infantil

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 9 de junho de 2011

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), com o apoio da Prefeitura de Carapicuíba, iniciará no próximo sábado, 4, a Campanha de Combate à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.

A Campanha contará com palestras e atividades, que tem o objetivo de formar agentes multiplicadores no combate a Exploração Sexual Infantil. O foco principal das palestras será o profissional da Educação e Saúde, mas qualquer interessado pode participar.

Além disso, serão distribuídos cartazes pela cidade e colocados outdoors para sensibilizar a população e incentivar a denúncia.

Cronograma de palestras:

6 e 7 de junho, das 19 às 23 horas

13 e 14 de junho – das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas

Entrega de certificados: 21 de junho às 19 horas

As inscrições podem ser feitas na sede do CMDCA, que fica na Rua Angela P. Tolaine, 559, Centro. As inscrições deverão ser realizadas das 9 às 16 horas. Informações pelo telefone: 4183-3596 – e-mail: [email protected]