Projeto Biblioteca Móvel de Carapicuíba capacita voluntários e instala Espaços e Rodas de leitura

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 10 de junho de 2011

Desde o início de 2010 a Prefeitura de Carapicuíba desenvolve o Projeto Biblioteca Móvel de Carapicuíba: Brincarte & leitura em toda parte que tem por objetivo difundir o gosto pela leitura para um público de todas as idades.

A iniciativa funcionará por meio da capacitação de voluntários como mediadores de leitura brincantes que atuarão em ações socioeducativas e culturais (com Rodas de leitura, Contação de histórias, Oficinas, Saraus, Teatro, Música, Palestras, Vídeos), que serão realizadas pela Prefeitura, em parques, escolas, bibliotecas, praças, ruas, ginásios poliesportivos, terminais de ônibus e estações da CPTM etc.

Com o apoio do Programa “1 Milhão de Rodas” da Fundação Dixtal e do “Projetos de Leitura” de Laé de Souza, a partir de julho a Prefeitura instalará pelo projeto Espaços e Rodas de leitura, nesse primeiro momento, no Centro de Atenção à Terceira Idade de Carapicuíba (CATIC), nas quatro unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), existentes nos bairros Novo Horizonte, Ariston, Ana Estela e Parque Flórida, e no Cursinho Municipal Prestes Vestibulares.

Como parte dessa iniciativa de incentivo à leitura no município, um ônibus equipado com biblioteca está previsdo para integrar ao projeto ainda este ano, e a Campanha de doação de livros iniciada em setembro de 2010 será expandida pela Prefeitura, que também dará continuidade ao cadastramento de voluntários para participar das capacitações na Fundação Dixtal – como as ocorridas nos dias 14 e 28 de maio, em que um 1º grupo foi formado para desenvolver Rodas de leitura pelo projeto. Nele, cada voluntário capacitado adotará uma Roda de leitura, que será desenvolvida uma vez por semana, com 13 pessoas, em local pré-cadastrado pela Prefeitura.