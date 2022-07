Seminário da Saúde da Mulher reúne especialistas e gestoras da região

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 10 de junho de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, realizou o Seminário da Saúde da Mulher no dia 28 de maio no Teatro Jorge Amado, reunindo cerca de 150 pessoas.

O Seminário contou com três mesas de trabalho, tendo à frente diversas palestrantes, como Maria Angélica Fernandes – sub-secretária da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (Governo Federal) e Maria Lucia Prandi – Assessora da Senadora Marta Suplicy, Dra. Simone Augusta Monteaperto – secretaria da Saúde de Carapicuíba, Rosa de Lurdes – Representante da Rede Feminista de Saúde, Elizabety Franco da Cruz – Professora Universitária da USP Leste, Sonia Rainho – Coordenadora de Gênero e Raça de Osasco, Angela Maluf – Secretaria da Mulher de Cotia, Maria Amélia – Coordenadora da Mulher de Taboão da Serra, Dra. Vera Freire – Diretora de Atenção Básica à Saúde de Carapicuíba,

O seminário teve o objetivou fortalecer a Coordenadoria de Mulheres com a presença das gestoras da região, além de marcar o dia 28 de maio, dia da Luta pela Saúde da Mulher e da Redução da Mortalidade Materna, com reflexões sobre a situação atual da saúde da mulher.

O evento também colheu subsídios para a Conferência Municipal que acontecerá em agosto e forneceu elementos para a implementação de ações no âmbito do SUS para a promoção da atenção integral à saúde da mulher, dentre outros objetivos.

O prefeito Sergio Ribeiro Prefeito parabenizou a iniciativa da Coordenadoria da Mulher na discussão de um tema crucial e reiterou o compromisso com o desenvolvimento de políticas públicas em favor das mulheres.