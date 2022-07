Amigos e familiares de autistas participam de primeiro encontro no município

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 10 de junho de 2011

O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência – CMPcD – realizará no próximo sábado, 4 de junho, o I Encontro de Familiares e Amigos do Autista em Carapicuíba. A atividade, que conta com o apoio da Prefeitura de Carapicuíba, acontecerá no auditório da Casa dos Conselhos (Rua Maria Helena, 110 – Centro), a partir das 8 horas.

Para a atividade, três palestrantes foram convidados. Ana Ruiz, coordenadora de movimento em São Paulo, Fernanda Dreux, psicóloga e Simone Alves, mãe de autista atendido na rede pública.

O objetivo do evento é realizar uma reflexão a respeito da condição do autista na sociedade, e organizar os movimentos sociais e para a construção de políticas públicas voltadas a esta população em Carapicuíba.

O prefeito Sergio Ribeiro, que participará do encontro, enfatiza a importância da organização dos movimentos da pessoa com deficiência para a inclusão social. “Os Conselhos são espaços de reflexão e organização. São formas de garantir e ampliar os direitos da população, tendo em vista suas particularidades”, ponderou.

Sobre o autismo

É uma alteração cerebral que afeta o desenvolvimento psiconeurológico e a capacidade de comunicação e de socialização. Acomete em média 20 entre cada 10 mil nascidos, e é encontrado em todo mundo, e em famílias de qualquer configuração étnica ou social.