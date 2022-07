Participação marca o 2º Passeio Ciclístico de Carapicuíba

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 13 de junho de 2011

Com o tema “Diga não à violência infantil e doméstica”, o passeio reuniu ciclistas de todas as idades, além de motociclistas e corredores.

Cerca de 150 ciclistas participaram na manhã do último domingo ,5, do 2º Passeio Ciclístico de Carapicuíba. A concentração teve início às 9h30 no calçadão. Os integrantes pedalaram pela Av. Mário Covas e Desembargador Dr. Eduardo Cunha de Abreu, rumo ao Parque dos Paturis.

Na parada do Parque foram distribuídos sucos e lanches. Depois de meia hora, com fôlego renovado, o passeio continuou pela Av. Antônio Faustino dos Santos, Av. Brasil, e Av. Mário Covas, com destino à praça ao centro de Carapicuíba, completando o percurso de quatro quilômetros.

Ao final, ciclistas e motociclistas do clube “Maluco Beleza” concentraram-se no parque onde foram sorteadas bicicletas. O prefeito Sergio Ribeiro parabenizou a iniciativa. “Este é o tipo de iniciativa que sempre terá apoio da Prefeitura. É um momento de descontração, que incentiva hábitos saudáveis e ecológicos”.

O 1º e o 2º Passeios Ciclísticos foram promovidos pela Prefeitura de Carapicuíba, através da ação conjunta de diversas Pastas: Secretarias de Serviços Municipais, Trânsito, Saúde, Educação, Desenvolvimento Urbano e Governo.