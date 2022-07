Prefeitura de Carapicuíba promove encontro para prestação de contas

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 13 de junho de 2011

O prefeito Sergio Ribeiro convocou o secretariado municipal, para uma reunião de prestação de contas. O encontro aconteceu nas dependências da Fatec, na segunda, 6, e contou com a apresentação, por parte de diversas Pastas, como Saúde, Educação, Assistência Social, Coordenadoria de Convênios e da Mulher, de projetos e resultados, disponibilidade de serviços e exposição de propostas a serem implantadas no decorrer do segundo semestre.

Na ocasião, estiveram presentes membros dos Conselhos Municipais da Saúde, Educação, Segurança, Idoso, Antidrogas, Tutelar, Criança e Adolescente, Segurança Alimentar, Assistência Social e da Pessoa com Deficiência, representantes de entidades e da sociedade civil, que puderam tomar conhecimento das atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais e coordenadorias.

Sergio Ribeiro enfatizou a importância da multiplicação do conhecimento e da partilha de experiências sob um ponto de vista que compreende administração pública e sociedade civil, de modo a proporcionar o entrosamento de atividades e a garantia da eficácia das ações públicas.

O encontro proporcionou, ainda, a participação popular por meio de intervenções às apresentações dos secretários e assessores, os quais puderam esclarecer e orientar acerca dos serviços oferecidos pela Prefeitura de Carapicuíba.

Continuidade

O prefeito considerou a experiência relevante, por isso a agenda de apresentações de prestação de contas será estendida para as próximas semanas, visando a intensificação da transparência da administração pública e a participação popular.