Prefeitura de Carapicuíba inaugura Telecentro na Cohab 5

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 15 de junho de 2011

Mais uma sala de informática passa a funcionar em Carapicuíba. A inauguração aconteceu na quinta, 2 de junho, na sede da Associação Parque Azaléia, que fica na Rua Bias Fortes, Cohab 5.

O espaço oferece dez computadores para serem utilizados nos cursos de informática básica e acesso à internet, cujo funcionamento é das 8 às 17 horas para jovens acima de 13 anos.

Carapicuíba já conta com cinco salas públicas de informática localizadas na Avenida Amazonas (Cohab II), Avenida Tâmara (Centro), Rua Lizarda (CSU – Ariston), Parque do Planalto (Jardim Planalto) e o novo local, na Cohab 5. As salas fazem parte dos programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho.

“O uso da informática e o acesso ao conteúdo é hoje imprescindível em nossa vida. Sem isso nosso horizonte é limitado. A criação de mais este telecentro é um importante avanço para a capacitação profissional de nossos jovens”, enfatizou Sergio Ribeiro.