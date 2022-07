Primeiros socorros e cuidados com o idoso são temas de palestra

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 21 de junho de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba abriu inscrições para a participação em palestra voltada para o público da terceira idade e cuidadores de acamados sobre Primeiros Socorros e Saúde Pública, que acontece no dia 22 de junho, às 13 horas no Setor de Fisioterapia do Centro de Especialidades Médicas – CEM, à Alameda dos Lírios, 150, Vila Sulamericana.

O evento objetiva orientar pessoas da terceira idade e cuidadores de acamados, geralmente familiares de idosos e doentes crônicos, a respeito de hábitos diários que proporcionam qualidade de vida, como higiene bucal, cuidado com escaras (feridas), hábitos diários de higienização do paciente e primeiros socorros, em casos de AVC, queda, dentre outras situações.

São oferecidas 40 vagas e as inscrições podem ser feitas no local ou pelo telefone 4181-7560 (Setor de Fisioterapia).

A equipe de fisioterapeutas e outros profissionais, da Secretaria da Saúde promovem atividades para a população da terceira idade, como exercícios físicos para o fortalecimento da musculatura, alongamento, relaxamento e exercícios respiratórios entre outros, pois o envelhecimento saudável consiste em prevenir a perda de capacidade funcional.

“É dever do poder público promover atenção integral à saúde aos idosos, para garantir o envelhecimento saudável” afirma o Prefeito Sergio Ribeiro.